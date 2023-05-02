Philadelphia 76ers, Boston Celtics'i 119-115 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti

NBA play-off'ları Doğu Konferansı yarı final ilk maçında Philadelphia 76ers, deplasmanda karşılaştığı Boston Celtics'i 119-115'lik skorla yendi. Philadelphia'da James Harden, 45 sayı ve 6 asistle oynadı.

NBA play-off'larında heyecan 2 karşılaşma ile devam etti. Doğu Konferansı yarı final ilk maçında Philadelphia 76ers, konuk olduğu Boston Celtics'i 119-115 mağlup etti ve seriye galibiyetle başladı. Philadelphia'da James Harden 45 sayı ve 6 asist, Tyrese Maxey 26 sayı, Tobias Harris de 18 sayıyla mücadele etti. Boston'da ise Jayson Tatum'un 39 sayı ve 11 ribaundu, Jaylen Brown'un 23 sayı ve 6 ribaundu, Malcolm Brogdon'un da 20 sayısı mağlubiyeti önleyemedi. Serinin 2. maçı, 3 Mayıs'ta yine Boston'un sahasında oynanacak.