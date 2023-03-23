Philadelphia 76ers, Chicago Bulls'u 116-91 mağlup etti

Chicago Bulls'u deplasmanda 116-91 yenen Philadelphia 76ers'ta James Harden, sakatlığı nedeniyle maçta oynamazken Joel Embiid ise sağ baldırındaki bir gerilme nedeniyle karşılaşmayı tamamlayamadı.

Philadelphia 76ers'ta forma giyen milli basketbolcu Furkan Korkmaz, maçta 3 dakika 15 saniye süre aldı ve 2 sayı kaydetti.

Konuk ekipte De'Anthony Melton, 25 sayıyla maçın en skorer oyuncu oldu ve takımının galibiyetine katkı verdi.

Chicago Bulls'ta ise Coby White, 19 sayı attı.

SONUÇLAR

Washington Wizards-Denver Nuggets: 104-118

Dallas Mavericks-Golden State Warriors: 125-127

Miami Heat-New York Knicks: 127-120

Toronto Raptors-Indiana Pacers: 114-118

Chicago Bulls-Philadelphia 76ers: 91-116

Memphis Grizzlies-Houston Rockets: 130-125

Milwaukee Bucks-San Antonio Spurs: 130-94

Minnesota Timberwolves-Atlanta Hawks: 125-124

Utah Jazz-Portland Trail Blazers: 115-127

Los Angeles Lakers-Phoenix Suns: 122-111