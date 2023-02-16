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Spor

Philadelphia 76ers, Cleveland Cavaliers'ı mağlup etti

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers, Cleveland Cavaliers'ı 118-112 yendi.

16 Şubat 2023 Perşembe 11:11 - Güncelleme:
Philadelphia 76ers, Cleveland Cavaliers'ı mağlup etti
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Doğu Konferansı'nın 3. basamağındaki 76ers, bir sıra arkasındaki Cavaliers'ı ağırladığı maçı kazandı.

Art arda 4. galibiyetini alan 76ers'ta Joel Embiid 29 sayı, 14 ribaunt, 5 asist, James Harden da 19 sayı, 12 asistle "double double"a imza attı.

Cavaliers'ta Donovan Mitchell 33 sayı, 5 ribaunt, 5 asist, Darius Garland 27 sayı, 6 asist, 3 top çalma ve Evan Mobley 23 sayı, 9 ribauntla mücadele etti.

76ers'ta Furkan Korkmaz, Cavaliers'ta da Cedi Osman maç kadrosunda yer almadı.

Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün ise Oklahoma City Thunder'a 133-96 yenildikleri maçı 8 sayı, 10 ribaunt, 2 asistle tamamladı.

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