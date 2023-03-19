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Spor

Philadelphia 76ers, Joel Embiid ve Tyrese Maxey'in skorer oyunlarıyla kazandı

Philadelphia 76ers, Joel Embiid ve Tyrese Maxey'in 31'er sayıyla oynadığı maçta, Indiana Pacers'ı 141-121 mağlup etti ve sezonun 48. galibiyetine ulaştı.

19 Mart 2023 Pazar 10:25 - Güncelleme:
Philadelphia 76ers, Joel Embiid ve Tyrese Maxey'in skorer oyunlarıyla kazandı
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers, Indiana Pacers'ı 141-121 yenerek üst üste 8. galibiyetini aldı.

Doğu Konferansı ikincisi Philadelphia 76ers, Joel Embiid'in 31 sayı, 7 ribaunt, 7 asist ve Tyrese Maxey'nin 31 sayı, 7 asistle oynadığı Pacers deplasmanında kazanarak sezonun 48. galibiyetine ulaştı.

Tobias Harris'in 24 ve De'Anthony Melton'ın 14 sayı attığı konuk takımda milli basketbolcu Furkan Korkmaz ise 1 dakika 36 saniye sahada kaldı.

Play-in mücadelesi veren Doğu Konferansı 11'incisi Pacers'ta Aaron Nesmith'in 25 ve Andrew Nembhard'ın 22 sayısı, sezonun 39. yenilgisini önleyemedi.

  • Joel Embiid
  • Furkan Korkmaz
  • Philadelphia 76ers
  • Indiana Pacers
  • Tyrese Maxey

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