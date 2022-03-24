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Spor

Philadelphia 76ers, Los Angeles Lakers deplasmanda yendi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Doğu Konferansı'nda liderlik yarışındaki Philadelphia 76ers, Batı Konferansı'nda play-in mücadelesi veren Los Angeles Lakers'a konuk olduğu maçı 126-121 kazandı.

24 Mart 2022 Perşembe 10:33 - Güncelleme: 24 Mart 2022 Perşembe 10:33
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76ers'ta Joel Embiid 30 sayı, 10 ribaunt, 3 top çalma, 3 blok, James Harden 24 sayı, 7 ribaunt, 7 asist, Tyrese Maxey 21 sayı, 7 asist, 5 ribaunt ve Tobias Harris 20 sayı, 7 ribaunt, 5 asist üretti. Furkan Korkmaz ise 6 sayı attı.

Sakatlığı yaklaşık bir aydır devam eden Anthony Davis dışında LeBron James'ten de yoksun sahaya çıkan Lakers'ta Russell Westbrook'un 24 sayı, 9 ribaunt, 8 asist ve Dwight Howard'ın 24 sayı, 8 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi. Malik Monk 23 sayı, Carmelo Anthony de 20 sayı, 7 ribauntla mücadele etti.

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