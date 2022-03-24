Philadelphia 76ers, Los Angeles Lakers deplasmanda yendi

76ers'ta Joel Embiid 30 sayı, 10 ribaunt, 3 top çalma, 3 blok, James Harden 24 sayı, 7 ribaunt, 7 asist, Tyrese Maxey 21 sayı, 7 asist, 5 ribaunt ve Tobias Harris 20 sayı, 7 ribaunt, 5 asist üretti. Furkan Korkmaz ise 6 sayı attı.

Sakatlığı yaklaşık bir aydır devam eden Anthony Davis dışında LeBron James'ten de yoksun sahaya çıkan Lakers'ta Russell Westbrook'un 24 sayı, 9 ribaunt, 8 asist ve Dwight Howard'ın 24 sayı, 8 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi. Malik Monk 23 sayı, Carmelo Anthony de 20 sayı, 7 ribauntla mücadele etti.