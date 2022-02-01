Philadelphia 76ers, Memphis Grizzlies'ı uzatmada devirdi

All-star pivotu Joel Embiid'in yanı sıra Furkan Korkmaz'dan da yoksun sahaya çıkan 76ers, 111-111'lik skorla uzatmaya giden maçı 122-119 kazandı.
Art arda 5. galibiyetini elde eden ev sahibi 76ers'ta Tyrese Maxey 33 sayı, 8 asist, 4 blok, Tobias Harris 31 sayı, 5 ribaunt, 5 asist ve Andre Drummond 16 sayı, 23 ribaunt, 5 asist, 3 blokla oynadı.
Grizzlies'te Ja Morant'in 37 sayı, 5 ribaunt, 5 asist ve Desmond Bane'in 34 sayı, 7 ribaunt, 3 top çalmalık performansı galibiyete yetmedi.
NBA'e 8 karşılaşmayla devam edildi. Alınan sonuçlar şöyle:
Philadelphia 76ers-Memphis Grizzlies: 122-119 (uzatmada)
Indiana Pacers-Los Angeles Clippers: 122-116
Cleveland Cavaliers-New Orleans Pelicans: 93-90
Boston Celtics-Miami Heat: 122-92
New York Knicks-Sacramento Kings: 116-96
Atlanta Hawks-Toronto Raptors: 100-106
Houston Rockets-Golden State Warriors: 108-122
Oklahoma City Thunder-Portland Trail Blazers: 98-81