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Spor

Philadelphia 76ers'dan, Atlanta Hawks deplasmanında kayıp

NBA'de milli oyuncumuz Furkan Korkmaz'ın takımı Philadelphia 76ers, Atlanta Hawks'a 104-95 mağlup oldu.

IHA11 Kasım 2022 Cuma 10:33 - Güncelleme:
Philadelphia 76ers'dan, Atlanta Hawks deplasmanında kayıp
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Milli oyuncu Furkan Korkmaz'ın takımı Philadelphia 76ers, State Farm Arena'da karşı karşıya geldiği Atlanta Hawks'a 104-95 yenildi. Furkan mücadeleyi 4 sayı, 1 asistle tamamladı.

NBA'de normal sezon 4 karşılaşma ile devam etti. Milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği Philadelphia 76ers deplasmanda karşılaştığı Atlanta Hawks'a 104-95'lik skorla mağlup oldu. Bu sezonki 8. galibiyetini elde eden Atlanta'da Trae Young 26 sayı, 7 asist ve Clint Capela 18 sayı, 20 ribaund ile oynayarak galibiyeti getirdi. Ligdeki 7. yenilgisini alan Philadelphia'da ise Furkan Korkmaz 8 dakika parkede kaldı ve 4 sayı, 1 asistle mücadeleyi tamamladı. Takımda Joel Embiid'in 26 sayı, 13 ribaundluk double double performansı mağlubiyeti önleyemedi.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Washington Wizards: 113 - Dallas Mavericks: 105

Atlanta Hawks: 104 - Philadelphia 76ers: 95

Miami Heat: 117 - Charlotte Hornets: 112

New Orleans Pelicans: 95 - Portland Trail Blazers: 106

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