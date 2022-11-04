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Spor

Philadelphia 76ers'ta deprem! James Harden'dan kötü haber

NBA'de Philadelphia 76ers forması giyen yıldız oyuncu James Harden, Washington Wizards maçında geçirdiği sakatlık sebebi ile 1 ay sahalardan uzak kalacak.

AA4 Kasım 2022 Cuma 10:05 - Güncelleme:
Philadelphia 76ers'ta deprem! James Harden'dan kötü haber
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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Philadelphia 76ers'ın all-star oyun kurucusu James Harden, sakatlığı nedeniyle bir ay sahalardan uzak kalacak.

NBA'in internet sitesinde yer alan haberde, Harden'ın sağ ayağındaki tendon zedelenmesi sebebiyle bir ay forma giyemeyeceği belirtildi.

Takımının Washington Wizards'a 121-111 yenildiği mücadelede sakatlanan 33 yaşındaki basketbolcu, 24 sayı, 10 asist, 5 ribauntla mücadele etmişti.

Ligde 2018 yılının en değerli oyuncusu seçilen Harden, bu sezon 9 maçta 22 sayı, 10 asist, 7 ribaunt ortalamaları yakaladı.

Milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın da görev yaptığı Philadelphia 76ers, Doğu Konferansı'nda 4 galibiyet, 5 mağlubiyetle 8. sırada yer aldı.

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