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Spor

Philadelphia kazandı, seride durumu eşitledi

Philadelphia 76ers, TD Garden'da oynanan Doğu Konferansı yarı finalleri 2. maçında Boston Celtics'i 121-87 mağlup ederek, seride durumu 1-1'e getirdi.

4 Mayıs 2023 Perşembe 10:13 - Güncelleme:
Philadelphia kazandı, seride durumu eşitledi
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Philadephia 76ers, TD Garden'da oynanan Doğu Konferansı yarı finalleri 2. maçında Boston Celtics'i 121-87 mağlup ederek, seride 1-1 eşitliği sağladı.

Celtics'te Jaylen Brown 25 sayı, 4 asist, 3 ribaund ve 2 top çalmayla takımının en skoreri olurken, Malcolm Brogdon benchten 23 sayı ve 6 ribaundlık bir katkı sağladı. Marcus Smart ve Derrick White 15'er sayı kaydederken, maç boyunca birçok kez faul problemine giren Jayson Tatum sadece 19 dakika forma giyerek 7 sayı bulabildi.

Sixers'ta Tobias Harris 16 sayı ve 7 ribaundla mücadele etti. Yeni MVP Joel Embiid, uzun aradan sonra parkelere döndüğü maçta 27 dakika oynayarak 15 sayı, 3 ribaund ve 5 blokla maçı tamamladı. Tyrese Maxey 13 sayı, 3 ribaund ve 3 asist kaydederken, James Harden 12 sayı, 10 ribaund ve 4 asistle oynadı.

Serinin 3. maçı, Cuma gecesi Philadelphia'da düzenlenecek.

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