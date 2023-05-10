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Spor

Philadelphia, seride öne geçti

Ulusal Basketbol Lig (NBA) Doğu Konferansı Yarı Final 5. maçında Philadelphia 76ers, deplasmanda Boston Celtics'i 115-103'lük skorla yenerek seride 3-2 öne geçti. Philadelphia'da Joel Embiid 33 sayı ve 7 ribaund ile oynadı.

IHA10 Mayıs 2023 Çarşamba 10:15 - Güncelleme:
Philadelphia, seride öne geçti
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NBA Doğu Konferansı Yarı Final 5. maçında Philadelphia 76ers, deplasmanda Boston Celtics'i 115-103'lük skorla yenerek seride 3-2 öne geçti. Philadelphia'da Joel Embiid 33 sayı ve 7 ribaund ile oynadı.

NBA play-offlarında heyecan iki maç ile devam etti. Doğu Konferansı Yarı Final serisinde Philadelphia 76ers, konuk olduğu Boston Celtics'i 115-103'lük skorla geçerek seride durumu 3-2 yaptı. Philadelphia'da normal sezonun MVP'si seçilen Joel Embiid 33 sayı, 7 ribaund ve 3 asistle katkı verirken, Tyrese Maxey 30 sayı, 7 ribaund ve James Harden da 17 sayı, 10 asistle mücadele etti. Konuk ekipte milli basketbolcu Furkan Korkmaz, karşılaşmada süre almadı. Boston'da ise Jayson Tatum'un 36 sayı, 10 ribaund ve 5 asisti, Jaylen Brown'un 24 sayı, 6 ribaundu ve Marcus Smart'ın da 14 sayı, 4 asisti mağlubiyeti engelleyemedi.

Serinin 6. maçı, 11 Mayıs'ta Philadelphia'nın sahasında oynanacak.

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