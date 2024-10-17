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Spor

Philadelphia'nın genç oyuncusu hastaneye kaldırıldı

Philadelphia 76ers'ın genç oyuncusu Jared McCain, Brooklyn Nets ile oynadığı hazırlık maçında yaşadığı çarpışma sonucu beyin sarsıntısı geçirerek hastaneye kaldırıldı.

17 Ekim 2024 Perşembe 11:43 - Güncelleme:
Philadelphia'nın genç oyuncusu hastaneye kaldırıldı
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Philadelphia 76ers çaylağı Jared McCain, kafasını yere çarptığı bir pozisyon sonrası hastaneye kaldırıldı.

Sixers ekibinin geçtiğimiz gece Brooklyn Nets'e karşı oynadığı hazırlık maçında McCain, potaya gittiği bir anda savunmacıyla çarpıştıktan sonra sırtının üzerine düştü ve bir süre yerden kalkamadı.

Başını ve sırtını sert bir şekilde yere çarptığı düşüş sonrası yerde nefes almakta zorlandığı görülen McCain, akabinde beyin sarsıntısı için değerlendirilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

76ers, sonrasında McCain'in takımın tıbbi ekibi tarafından değerlendirildiğini ve maç sonrasında medya için müsait olmayacağını bildirdi.

20 yaşındaki McCain, Haziran ayındaki NBA Draftı'nda Duke Üniversitesi'nden 16. sırada seçilmiş ve bu ay 76ers için beş hazırlık maçında 12,8 sayı ve 4,6 ribaund ortalamaları kaydetmişti.

  • Jared McCain
  • Philadelphia 76ers
  • Brooklyn Nets

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