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Spor

Philippe Coutinho için Liverpool yolu gözüktü

İspanya La Liga takımlarından Barcelona'nın başkanı Joan Laporta, Brezilyalı futbolcu Philippe Coutinho'yu takımdan göndermek istiyor. İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'un ise Coutinho'yu geri almak istediği öğrenildi.

14 Ekim 2021 Perşembe 20:08 - Güncelleme: 14 Ekim 2021 Perşembe 20:08
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İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'nın Brezilyalı futbolcusu Philippe Coutinho için ayrılık çanları çalıyor.

İspanyol basınının haberine göre; Katalan devinin başkanı Joan Laporta, Coutinho'yu takımdan göndermek istiyor.

2018 yılında 160 milyon euro bedelle Liverpool'dan transfer edilen 29 yaşındaki Sambacı için Barcelona'nın İngiliz ekibine ödemesi gereken 42 milyon euro olduğu belirtildi.

Liverpool'un ise bu borca karşılık, oyuncuyu geri almak istediği ifade edildi.

Coutinho, bu sezon Barelona formasıyla 6 resmi maçta görev aldı, gol ya da asist katkısı yapamadı.

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