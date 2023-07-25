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Spor

Philippe Coutinho Süper Lig'e geliyor! Anlaşma an meselesi

Beşiktaş'ta yönetim gözünü kararttı. Siyah beyazlılar ünlü futbolcu Philippe Coutinho'yu kadrosuna katmak istiyor. Pazarlık halinde olan iki taraf anlaşma noktasına geldi. İşte detaylar...

25 Temmuz 2023 Salı 08:35 - Güncelleme:
Philippe Coutinho Süper Lig'e geliyor! Anlaşma an meselesi
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Yeni sezonda yer alacakları 3 kulvarda da başarı hedefleyen siyah-beyazlılarda yönetim, son gelişmelerin ardından gözünü kararttı. Transfer gündemlerinde bulunan Dusan Tadic'in Fenerbahçe'ye kaptırılması ve ardından Galatasaray'ın da sarı-lacivertlilerin bitirmeye yaklaştığı Wilfried Zaha'yı renklerine bağlaması sonrası Kartal da atağa kalktı. Yönetim, kulübe menajerler aracılığıyla önerilen Philippe Coutinho'yu kadrosuna katmak için görüşmelere başladı. Yönetimin, oyuncunun menajeriyle yapılan son pazarlıklarda Sambacı'nın istediği maaşı 4.5 milyon Euro seviyesine kadar indirdiği kaydedildi.

135 MİLYON EURO ÖDENDİ

Liverpool'dan 2018 yılında 135 milyon Euro karşılığında Barcelona'ya transfer olan deneyimli oyuncu, burada tutunamamıştı. Coutinho, sonrasında Bayern Münih'e kiralanmış, ardından son olarak geçen yıl 20 milyon Euro karşılığında Aston Villa'ya transfer olmuştu. Coutinho'nun kupa koleksiyonunda başta Şampiyonlar Ligi kupası olmak üzere birçok önemli başarı var.

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