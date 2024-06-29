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Spor

Philippe Coutinho yuvasına geri dönüyor!

Kariyerini Katar'da sürdüren ve bonservisi Premier Lig ekibi Aston Villa'da bulunan Philippe Coutinho, Breziya'ya dönmeye hazırlanıyor.

29 Haziran 2024 Cumartesi 19:59 - Güncelleme:
Philippe Coutinho yuvasına geri dönüyor!
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Geçtiğimiz sezon Katar Ligi ekibi Al Duhail'de kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Premier Lig ekibi Aston Villa'da bulunan Philippe Coutinho'nun geleceği için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Globo'nun haberine göre; Coutinho'nun Aston Villa ile sözleşmesini feshetmesinin beklendiği ve altyapısından yetiştiği Brezilya Ligi ekibi Vasco da Gama'ya döneceği ileri sürüldü.

Haberde, 32 yaşındaki yıldız Coutinho'nun eski takımıyla görüşmelerinin ardından anlaşmaya vardığı ifade edildi.

BAŞKA TAKIMLARDA İLGİLENİYORDU

Yıldız oyuncuya Vasco da Gama dışında Gremio, Botafogo, Fluminense gibi takımların da ilgilendiği ancak yıldız ismin Vasco da Gama'da karar kıldığı dile getirildi. Coutinho'nun eski kulübüne dönmek için ciddi bir maaş indirimini kabul ettiği de aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezon toplamda 24 maça çıkan Coutinho, 7 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

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