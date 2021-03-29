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Spor

Phoenix Suns, Charlotte Hornets'ı uzatmada devirdi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Phoenix Suns, konuk olduğu Charlotte Hornets'ı 101-97 mağlup etti.

AA29 Mart 2021 Pazartesi 11:13 - Güncelleme: 29 Mart 2021 Pazartesi 11:13
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NBA'e 4 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nın 2. sırasındaki Suns, 90-90'lık skorla uzatmaya giden Hornets karşılaşmasını kazandı.

Suns'ın all-star gardı Devin Booker, 35 sayı, 6 ribauntla galibiyette başrolü oynadı. Deandre Ayton 14 sayı, 14 ribaunt, Mikal Bridges ise 13 sayı, 8 ribaunt, 6 top çalmalık katkıda bulundu.

Bitime 34.3 saniye kala attığı 3 sayılık basketle mücadeleyi uzatmaya taşıyan Devonte' Graham, 30 sayıyla ev sahibi Hornets'ın en skorer ismi oldu. Terry Rozier 22 sayı, 10 ribaunt, Miles Bridges de 18 sayı, 12 ribauntla "double double" yaptı.

SONUÇLAR

Charlotte Hornets-Phoenix Suns: 97-101

Toronto Raptors-Portland Trail Blazers: 117-122

Denver Nuggets-Atlanta Hawks: 126-102

Los Angeles Lakers-Orlando Magic: 96-93

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