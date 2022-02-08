Phoenix Suns, Chicago Bulls'u Devin Booker ile devirdi

8 Şubat 2022 Salı 11:33 - Güncelleme: 8 Şubat 2022 Salı 11:33

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) çekişmeli karşılaşmanın sonunda lider Phoenix Suns, Chicago Bulls'u 127-124 mağlup etti.

Sezonun formda takımı Phoenix Suns, 53. maçında 43. galibiyetine Bulls deplasmanında ulaşarak Batı Konferansı liderliğini sürdürdü.

Suns'ta Devin Booker 38 sayı, 5 asist ve 4 ribaunt, Chris Paul 19 sayı ve 11 asist, JaVale McGee 16 sayı ve 8 ribaunt, Mikal Bridges 15 sayı, Deandre Ayton 13 sayı ve 9 ribaunt, Jae Crowder ise 10 sayı ve 10 ribauntla galibiyete katkı sağladı.

Bu sezon 21. kez kaybeden Bulls'ta DeMar DeRozan 38 sayı, 5 ribaunt ve 4 asist, Zach LaVine 32 sayı, 8 asist ve 6 ribaunt, Nikola Vucevic ise 13 sayı ve 12 ribauntluk performans sergiledi.