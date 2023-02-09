İSTANBUL 5°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Şubat 2023 Perşembe / 19 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8336
  • EURO
    20,2794
  • ALTIN
    1139.41
  • BIST100
    4505.34
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Phoenix Suns Kevin Durant'i transfer etti
Spor

Phoenix Suns Kevin Durant'i transfer etti

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Phoenix Suns, Brooklyn Nets'ten yıldız oyuncu Kevin Durant'i takasla renklerine bağladı.

AA9 Şubat 2023 Perşembe 12:24 - Güncelleme:
Phoenix Suns Kevin Durant'i transfer etti
ABONE OL

NBA'den yapılan açıklamaya göre Suns, 13 kez all-star seçilen, ikişer şampiyonluk ve finallerin en değerli oyuncusu ödülüne sahip Durant'i kadrosuna kattı.

Takasta Kevin Durant ve TJ Warren'ı alan Suns, karşılığında Nets'e Mikal Bridges, Cam Johnson, Jae Crowder, 4 adet birinci tur draft ve 2028 yılı draft değişim hakkını verdi.

Suns, ABD'li iş insanı Mat Ishbia'nın takımın çoğunluk hisselerini satın almasından kısa süre sonra önemli bir takas gerçekleştirmiş oldu. Chris Paul, Devin Booker ve Deandre Ayton gibi yıldızların olduğu takıma Durant'i de ekleyen Suns, tarihinin ilk NBA şampiyonluğunu elde edebilmek için önemli bir adım attı.

Sağ dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle bir aydır forma giyemeyen 34 yaşındaki Durant, bu sezon Nets ile maç başına 29,7 sayı, 6,7 ribaunt ve 5,3 asist üretti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.