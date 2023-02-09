Phoenix Suns Kevin Durant'i transfer etti

NBA'den yapılan açıklamaya göre Suns, 13 kez all-star seçilen, ikişer şampiyonluk ve finallerin en değerli oyuncusu ödülüne sahip Durant'i kadrosuna kattı.

Takasta Kevin Durant ve TJ Warren'ı alan Suns, karşılığında Nets'e Mikal Bridges, Cam Johnson, Jae Crowder, 4 adet birinci tur draft ve 2028 yılı draft değişim hakkını verdi.

Suns, ABD'li iş insanı Mat Ishbia'nın takımın çoğunluk hisselerini satın almasından kısa süre sonra önemli bir takas gerçekleştirmiş oldu. Chris Paul, Devin Booker ve Deandre Ayton gibi yıldızların olduğu takıma Durant'i de ekleyen Suns, tarihinin ilk NBA şampiyonluğunu elde edebilmek için önemli bir adım attı.

Sağ dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle bir aydır forma giyemeyen 34 yaşındaki Durant, bu sezon Nets ile maç başına 29,7 sayı, 6,7 ribaunt ve 5,3 asist üretti.