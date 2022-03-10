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Spor

Phoenix Suns play-off biletini aldı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Phoenix Suns, deplasmanda Miami Heat'i 111-90 yenerek bu sezon play-off'a kalmaya garantileyen ilk takım oldu.

10 Mart 2022 Perşembe 11:33 - Güncelleme: 10 Mart 2022 Perşembe 11:33
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Doğu Konferansı lideri Heat'i 21 sayı farkla yenen Batı Konferansı lideri Suns, sezonun 53. galibiyetine imza atarak play-off oynamaya hak kazandı.

Suns'ta Devin Booker 23 sayı, 9 asist ve 8 ribaunt, Mikal Bridges 21 sayı ve 9 ribauntla takımın skor yükünü çekerken, Deandre Ayton 19 sayı ve 10 ribaunt, JaVale McGee 11 sayı ve 15 ribaunt, Cameron Payne 11 sayı ve 10 asistle double-double yaptı.

Bu sezon 23. kez kaybeden 44 galibiyetli Heat'te Duncan Robinson 22 sayı, Bam Adebayo 17 sayı, 6 ribaunt ve 5 asist, Tyler Herro 17 sayı, 4 dakika süre alan milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven ise 7 sayı, 3 ribaunt ve 1 asist üretti.

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