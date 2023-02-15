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Spor

Phoenix Suns, Sacramento Kings'i mağlup etti

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı'nın iddialı takımları arasındaki maçta Phoenix Suns, sahasında Sacramento Kings'i 120-109 yendi.

15 Şubat 2023 Çarşamba 10:58 - Güncelleme:
Phoenix Suns, Sacramento Kings'i mağlup etti
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Suns'ta Devin Booker 32 sayı, 5 ribaunt, Deandre Ayton 29 sayı, 11 ribaunt, 4 top çalma ve Chris Paul 17 sayı, 19 asist, 5 ribauntla oynadı.

Kings cephesinde De'Aaron Fox'un 35 sayı ve Domantas Sabonis'in 24 sayı, 15 ribaunt, 7 asistlik performansı galibiyete yetmedi.

SONUÇLAR

NBA'e 5 karşılaşmayla devam edildi. Alınan sonuçlar şöyle:

Toronto Raptors-Orlando Magic: 123-113

Milwaukee Bucks-Boston Celtics: 131-125 (uzatmada)

Phoenix Suns-Sacramento Kings: 120-109

Portland Trail Blazers-Washington Wizards: 101-126

Los Angeles Clippers-Golden State Warriors: 134-124

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