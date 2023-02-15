Phoenix Suns, Sacramento Kings'i mağlup etti

Suns'ta Devin Booker 32 sayı, 5 ribaunt, Deandre Ayton 29 sayı, 11 ribaunt, 4 top çalma ve Chris Paul 17 sayı, 19 asist, 5 ribauntla oynadı.
Kings cephesinde De'Aaron Fox'un 35 sayı ve Domantas Sabonis'in 24 sayı, 15 ribaunt, 7 asistlik performansı galibiyete yetmedi.
NBA'e 5 karşılaşmayla devam edildi. Alınan sonuçlar şöyle:
Toronto Raptors-Orlando Magic: 123-113
Milwaukee Bucks-Boston Celtics: 131-125 (uzatmada)
Phoenix Suns-Sacramento Kings: 120-109
Portland Trail Blazers-Washington Wizards: 101-126
Los Angeles Clippers-Golden State Warriors: 134-124