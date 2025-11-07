İSTANBUL 20°C / 13°C
  Phoenix Suns, sahasında Los Angeles Clippers'ı yendi
Spor

Phoenix Suns, sahasında Los Angeles Clippers'ı yendi

Phoenix Suns, NBA'de sahasında konuk ettiği Los Angeles Clippers'ı 115-102 mağlup ederek 4. galibiyetini aldı.

7 Kasım 2025 Cuma 10:05
Phoenix Suns, sahasında Los Angeles Clippers'ı yendi
Amerikan Basketbol Ligi'nde NBA Phoenix Suns, sahasında Jalen Green'in 29 sayıyla oynadığı maçta Los Angeles Clippers'ı 115-102 yendi

NBA'de bugün tek maç oynandı. Mortgage Matchup Center'daki karşılaşmada Suns, Clippers'ı 13 sayı farkla yendi.

Suns'da Mark Williams 13 sayı ve 10 ribauntla "double-double" yaparken Grayson Allen 18 ve Royce O'Neale 17 sayıyla oynadı.

Clippers'da Ivica Zubac, 23 sayı ve 11 ribauntla " double-double" ve Cam Christie ise 17 sayı kaydetti.

Los Angeles Clippers, 8. maçta 5. mağlubiyetini alırken Phoenix Suns, 9. maçında 4. galibiyetini kazandı.

  • phoenix suns
  • los angeles clippers

