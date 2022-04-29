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Spor

Phoenix Suns ve Dallas Mavericks yarı finale yükseldi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında Philadelphia 76ers, Phoenix Suns ve Dallas Mavericks rakiplerini eleyerek konferans yarı finaline yükseldi.

AA29 Nisan 2022 Cuma 12:57 - Güncelleme:
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NBA play-off'larına ilk turda oynanan 3 maçla devam edildi. Philadelphia 76ers, Toronto Raptors'u 132-97 yendi ve seriyi 4-2 kazanarak yarı finale çıktı.

76ers'da Joel Embiid 33 sayı, 10 ribaunt ve James Harden ise 22 sayı, 15 asist kaydetti.

İkinci tura yükselen ekipte Furkan Korkmaz, 5 dakika 6 saniye süre alırken 2 asist, 2 ribaunt ile oynadı ve sayı üretemedi.

Philadelphia 76ers yarı finalde Miami Heat ile karşılaşacak.

PHOENİX SUNS YARI FİNALDE

Batı Konferansı play-off mücadelesinde Phoenix Suns, deplasmanda New Orleans Pelicans'ı 115-109 yendi ve seride 4-2 öne geçerek yarı finale kaldı.

Phoenix Suns'da Chris Paul, 33 sayı ve 8 asistle oynarken Deandre Ayton ise 22 sayı ile galibiyete katkı verdi.

New Orleans Pelicans'da ise Brandon Ingram 21 sayı üretti.

Phoenix Suns, yarı finalde Dallas Mavericks ile karşılaşacak.

MAVERİCKS, SERİYİ 4-2'YE GETİREREK TURLADI

Dallas Mavericks, deplasmanda Utah Jazz'ı, 98-96 yenerek Batı Konferansı ilk tur serisinde 4-2 öne geçti ve yarı finale yükseldi.

Sakatlığı nedeniyle serinin ilk 3 maçını kaçıran Mavericks'in all-star oyuncusu Luka Doncic'in, 24 sayı ve 9 ribauntluk performansı galibiyeti getirdi. Jalen Brunson ise 24 sayı ve 3 ribaunt ile galibiyete katkı verdi.

Maçta, Jazz'ın en skorer ismi Donovan Mitchell ise 23 sayı üretirken takımlarının mağlubiyetini engelleyemedi.

SONUÇLAR:

Toronto Raptors - Philadelphia 76ers: 97-132

New Orleans Pelicans - Phoenix Suns: 109-115

Utah Jazz - Dallas Mavericks: 96-98

  • Phoenix Suns
  • Philadelphia 76ers

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