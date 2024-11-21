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Spor

Phoenix Suns'ın sahibi Ishbia, Kevin Durant'in takımda kalmasını istiyor

NBA Ligi ekiplerinden Phoenix Suns'ta takımın sahibi Mat Ishbia, yıldız oyuncuları Kevin Durant'in yeni bir sözleşme imzalayarak takımda kalmasını istiyor.

21 Kasım 2024 Perşembe 20:42 - Güncelleme:
Phoenix Suns'ın sahibi Ishbia, Kevin Durant'in takımda kalmasını istiyor
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Phoenix Suns'ın sahibi Mat Ishbia, yıldız oyuncusu Kevin Durant'in takımla sözleşmesini uzatmasını beklediğini söyledi.

Durant'i Brooklyn Nets'ten alarak cesur bir hamle yapan Ishbia, ESPN'den Shams Charania'ya yıldız oyuncuyu kariyerinin sonuna dek ekipte tutmayı planladığını belirtti:

"Phoenix'te olmayı seviyor, biz de onu aramızda görmekten çok mutluyuz. Bu sezon harika bir başlangıç yaptı, MVP adaylarından biriydi ve biz de çok iyi bir başlangıç yaptık. Kevin'in sözleşmesini uzatmasını ve uzun vadede bizimle olmasını bekliyoruz. Umuyoruz ki kariyerini Phoenix'te tamamlayabilir.

Kevin burada olmak istiyor, biz de Kevin'in burada olmasını istiyoruz. Bu konuda düşüncemiz asla değişmemiştir."

2025-26 sezonu sonuna dek Suns ile sözleşmesi bulunan Durant, geçtiğimiz yaz mevcut kontratını tek yıllığı 60 milyon dolarlık sözleşmeyle uzatmaya hak kazanmıştı. Tarafların 2024-25 sezonundan sonra, iki yıllığı 120 milyon dolarlık bir maksimum uzatma kontratı üzerine de anlaşabileceği tahmin ediliyor.

Durant, sol baldırındaki bir zorlanma nedeniyle kadro dışı kalmadan önce sezona güçlü bir başlangıç yapmış, dokuz maçta 27,6 sayı, 6,6 ribaund, 3,4 asist ve 1,4 blok ortalamaları yakalamıştı. Tüm şutlarının %55,3'ünde isabet bulan Suns yıldızı, üçlük çizgisinin gerisinden ise %42,9'luk bir isabet oranına sahipti.

Phoenix ekibi ise Durant'in yokluğunda zorlanmış, kendisinin oynamadığı yedi maçtan altısını kaybetmişti.

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