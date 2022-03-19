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Spor

Phoenix Suns'tan Chicago Bulls'a 27 sayı fark

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Phoenix Suns, konuk ettiği Chicago Bulls'u 129-102 mağlup ederek bu sezonki üstün performansını sürdürdü.

19 Mart 2022 Cumartesi 11:03 - Güncelleme: 19 Mart 2022 Cumartesi 11:03
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Batı Konferansı lideri ve play-off'a kalmayı garantileyen tek takım Suns, baştan sona üstün götürdüğü mücadelenin ardından Bulls'u 27 sayı farkla geçerek sezonun 57. galibiyetine imza attı.

NBA tarihinin en iyi normal sezon galibiyet oranın sahibi Suns'ta Devin Booker 28 sayı, Deandre Ayton 20 sayı ve 12 ribaunt, Cameron Payne 15 sayı ve 7 asist, Torrey Craig 14 sayı ve 9 ribaunt, Landry Shamet 14 sayı, JaVale McGee 12 sayı ve 7 ribauntla zaferde pay sahibi oldu.

Son 10 maçının 8'ini kaybederek play-off'a kalma olasılığını riske sokan 41 galibiyetli Bulls'ta DeMar DeRozan 19 sayı, Nikola Vucevic 16 sayı ve 7 ribaunt, Coby White 14 sayı, Zach LaVine 12 sayı ve 9 asistlik performans sergiledi.

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