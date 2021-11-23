İSTANBUL 15°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Kasım 2021 Salı / 18 RebiülAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    11,7018
  • EURO
    13,1629
  • ALTIN
    679.814
  • BIST100
    1771.66
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Phoenix Suns'tan üst üste 13. galibiyet
Spor

Phoenix Suns'tan üst üste 13. galibiyet

NBA'de Phoenix Suns, San Antonio Spurs'ü 115-111 yendi ve üst üste 13. kez galip geldi.

23 Kasım 2021 Salı 10:09 - Güncelleme: 23 Kasım 2021 Salı 10:09
ABONE OL

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) San Antonio Spurs'ü 115-111 yenen Phoenix Suns, üst üste 13. galibiyetini elde etti.

Geçen sezonun finalisti Suns, galibiyet serisini Spurs deplasmanında da sürdürdü.

Altı oyuncunun çift haneli skor ürettiği Suns'ta 23 sayı atan Devin Booker, 21 sayı, 14 ribauntla "double double"a imza atan Deandre Ayton ve 20 sayı kaydeden Cameron Payne öne çıktı.

Peş peşe 5. yenilgisini alan Spurs'te Dejounte Murray 18 sayı, 11 asist, 10 ribauntla "triple double" yaptı, Derrick White ise 19 sayıyla oynadı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.