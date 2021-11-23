Phoenix Suns'tan üst üste 13. galibiyet

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) San Antonio Spurs'ü 115-111 yenen Phoenix Suns, üst üste 13. galibiyetini elde etti.
Geçen sezonun finalisti Suns, galibiyet serisini Spurs deplasmanında da sürdürdü.
Altı oyuncunun çift haneli skor ürettiği Suns'ta 23 sayı atan Devin Booker, 21 sayı, 14 ribauntla "double double"a imza atan Deandre Ayton ve 20 sayı kaydeden Cameron Payne öne çıktı.
Peş peşe 5. yenilgisini alan Spurs'te Dejounte Murray 18 sayı, 11 asist, 10 ribauntla "triple double" yaptı, Derrick White ise 19 sayıyla oynadı.