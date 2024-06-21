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Spor

Piatek: Avusturya, yaptığı baskıyla bizi şaşırttı

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'de forma giyen Polonya'nın Avusturya karşısında tek golünü kaydeden Krzystof Piatek, maçın ardından konuştu.

21 Haziran 2024 Cuma 23:42 - Güncelleme:
Piatek: Avusturya, yaptığı baskıyla bizi şaşırttı
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Polonyalı futbolcu Krzysztof Piatek, 3-1 kaybettikleri Avusturya maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Attığı golün sevincini yaşayamadığını söyleyen Piatek, şu sözleri sarf etti;

"Maçtan hemen sonra tam olarak ne olduğunu söylemek zor. Kaybetmek istemediğimiz bir maçı kaybettik. İyi ve kötü anlarımız oldu ama sonuçta Avusturya üç puanı aldı. Avusturya topla çok iyi oynadı, agresiflikleri ve baskılarıyla başlangıçta bizi şaşırttılar. Sonra biz daha iyi oynadık ve ikinci yarıya da daha iyi başladık ama yeterli olmadı.

Elbette milli takım için atılan her gol güzeldir, bu yüzden gol attığım için mutluyum. Ancak bize galibiyeti getirecek golü başka Polonyalı oyuncuların atmasını tercih ederdim."

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