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Spor

Piatek'e özel veda! Başakşehir'den plaketli uğurlama

Başakşehir, takımdan ayrılan Krzysztof Piatek'e plaket takdim etti. Veda töreninde Patryk Szysz, Lucas Lima, Serdar Gürler ve yardımcı antrenör Mustafa Keçeli de onurlandırıldı.

Haber Merkezi31 Mayıs 2025 Cumartesi 14:23 - Güncelleme:
Piatek'e özel veda! Başakşehir'den plaketli uğurlama
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Başakşehir, yolların ayrıldığı oyuncularına ve yardımcı antrenör Mustafa Keçeli'ye plaketle veda etti.

Başkan Göksel Gümüşdağ ve Teknik Direktör Çağdaş Atan'ın katılımıyla futbolcular Krzysztof Piatek, Patryk Szysz ve Lucas Lima'ya plaketleri takdim edildi. Veda töreninin en dikkat çeken isimlerinden biri ise golcü oyuncu Piatek oldu.

Başakşehir Kulübü, katkılarından dolayı tüm oyunculara ve Mustafa Keçeli'ye teşekkür etti.

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