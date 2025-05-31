Piatek'e özel veda! Başakşehir'den plaketli uğurlama

Başakşehir, yolların ayrıldığı oyuncularına ve yardımcı antrenör Mustafa Keçeli'ye plaketle veda etti.

Başkan Göksel Gümüşdağ ve Teknik Direktör Çağdaş Atan'ın katılımıyla futbolcular Krzysztof Piatek, Patryk Szysz ve Lucas Lima'ya plaketleri takdim edildi. Veda töreninin en dikkat çeken isimlerinden biri ise golcü oyuncu Piatek oldu.