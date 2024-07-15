İSTANBUL 32°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Temmuz 2024 Pazartesi / 9 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,0162
  • EURO
    36,0839
  • ALTIN
    2585.14
  • BIST100
    11064.9
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Pierre Emerick Aubameyang Arabistan yolcusu
Spor

Pierre Emerick Aubameyang Arabistan yolcusu

Marsilya forması giyen 35 yaşındaki deneyimli forvet Pierre Emerick Aubameyang, Suudi ekibi Al Quadsiah ile anlaşma sağladı.

15 Temmuz 2024 Pazartesi 16:41 - Güncelleme:
Pierre Emerick Aubameyang Arabistan yolcusu
ABONE OL

Marsilya forması giyen golcü futbolcu Pierre Emerick Aubameyang, kariyerine Suudi Arabistan'da devam etmeye hazırlanıyor.

Golcü futbolcu, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Quadsiah ile anlaşma sağladı.

Suudi Arabistan ekibine iki yıllık imza atacak Aubameyang, Al Quadsiah'ın Marsilya ile anlaşmasını bekliyor.

Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen 35 yaşındaki Aubameyang, Avrupa kariyerinde; Milan, Borussia Dortmund, Arsenal, Barcelona ve Chelsea gibi önemli ekiplerin formasını giymişti

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.