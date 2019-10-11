Pierre Emerick Aubameyang, Premier Lig'de ayın oyuncusu seçildi
Pierre Emerick Aubameyang, gösterdiği performans ile Premier Lig'de ayın oyuncusu seçildi.
Premier Lig'de ayın oyuncusu belli oldu.
Arsenal forması giyen Gabonlu oyuncu, çıktığı 4 maçta 5 gol kaydederek Premier Lig'de ayın oyuncusu ödülünü kazandı.
Pierre Emerick Aubameyang'ın formasını giydiği Arsenal, ligde 8 maçta aldığı 4 galibiyet ve 3 beraberlik ile 15 puan toplayarak 3. sırada bulunuyor.
Gabonlu yıldız Arsenal forması ile bu sezon çıktığı 10 maçta 8 gol atmayı başardı.
(Sporx)
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