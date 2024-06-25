İSTANBUL 30°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Haziran 2024 Salı / 19 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,9383
  • EURO
    35,4174
  • ALTIN
    2469.95
  • BIST100
    10767.9
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Pierre-Emile Höjbjerg: Tadic benim abim gibi
Spor

Pierre-Emile Höjbjerg: Tadic benim abim gibi

Danimarkalı futbolcu Pierre-Emile Höjbjerg, Sırbistan ile karşılaşacakları maç öncesinde Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic hakkında konuştu.

25 Haziran 2024 Salı 01:01 - Güncelleme:
Pierre-Emile Höjbjerg: Tadic benim abim gibi
ABONE OL

Adı son zamanlarda Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Pierre-Emile Höjbjerg, Avrupa Şampiyonası'nın C Grubu son maçında Sırbistan ile karşılaşacakları maç öncesinde Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic için açıklamalarda bulundu.

"BENİM İÇİN BİR ABİ GİBİ"

Southampton zamanlarında beraber oynadıklarını belirten ve Dusan Tadic'i bir abi olarak gördüğünü söyleyen Pierre-Emile Höjbjerg şu ifadeleri kullandı:

"Dusan Tadic ve ben birlikte çok zaman geçirdik, ona abi gibi baktım. benim öğretmenimdi, benimle ilgilenirdi. Sadece saha içinde değil, saha dışında da. Hatırlıyorum, Ajax'a gitmeden önce orada oynayan insanlarla konuşmuştum, onun nasıl bir oyuncu olduğundan, nasıl bir zihniyete sahip olduğundan bahsetmiştim. Orada muhteşemdi ve en iyi oyunculardan biri oldu. Kendisi asist yapmayı seven bir futbolcu ve bu da dikkat etmemiz gereken bir konu."

  • Fenerbahce
  • DusanTadic
  • Pierre-Emile Höjbjerg

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.