Pierre-Emile Höjbjerg: Tadic benim abim gibi

Adı son zamanlarda Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Pierre-Emile Höjbjerg, Avrupa Şampiyonası'nın C Grubu son maçında Sırbistan ile karşılaşacakları maç öncesinde Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic için açıklamalarda bulundu.

"BENİM İÇİN BİR ABİ GİBİ"

Southampton zamanlarında beraber oynadıklarını belirten ve Dusan Tadic'i bir abi olarak gördüğünü söyleyen Pierre-Emile Höjbjerg şu ifadeleri kullandı:

"Dusan Tadic ve ben birlikte çok zaman geçirdik, ona abi gibi baktım. benim öğretmenimdi, benimle ilgilenirdi. Sadece saha içinde değil, saha dışında da. Hatırlıyorum, Ajax'a gitmeden önce orada oynayan insanlarla konuşmuştum, onun nasıl bir oyuncu olduğundan, nasıl bir zihniyete sahip olduğundan bahsetmiştim. Orada muhteşemdi ve en iyi oyunculardan biri oldu. Kendisi asist yapmayı seven bir futbolcu ve bu da dikkat etmemiz gereken bir konu."