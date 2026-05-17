Spor

Pierre-Emile Hojbjerg'e Süper Lig'den kanca!

Fransa ekibi Marsilya'da forma giyen Pierre-Emile Hojbjerg, sezon sonunda takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Ligue 1 ekibinin 10 milyon euroluk bir bonservis beklediği Hojbjerg'e Süper Lig'den talipler olduğu öne sürüldü.

HABER MERKEZİ17 Mayıs 2026 Pazar 17:43 - Güncelleme:
Mali dengesi bulunan ve gelecek sezon birçok oyuncusunu satmak zorunda olan Marsilya için flaş bir iddia ortaya atıldı.

L'Equipe'te yer alan habere göre; Fransız ekibi, Pierre-Emile Hojbjerg ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Danimarkalı orta saha için Türkiye'den taliplerin olduğu aktarıldı.

10 MİLYON EURO

Marsilya'nın 30 yaşındaki futbolcudan 10 milyon Euro'nun üzerinde gelir beklediği ifade edildi.

7 FUTBOLCU SATIŞTA

Fransız ekibinin Hojberg dışında Mason Greenwood, Igor Paixao, Leonardo Balerdi, Quinten Timber, Amine Gouiri ve Timothy Weah'tan da gelir elde etmek için satış listesine koyduğu vurgulandı.

HOJBJERG'İN PERFORMANSI

Bu sezon 42 maça çıkan Danimarkalı oyuncu, bu müsabakalarda 4 gol atıp 4 de asist yaptı.

