İSTANBUL 11°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Şubat 2026 Çarşamba / 2 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,748
  • EURO
    51,9436
  • ALTIN
    6860.35
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Pierre Kalulu: Bu atmosferde on kişi oynamak kolay değil
Spor

Pierre Kalulu: Bu atmosferde on kişi oynamak kolay değil

Pierre Kalulu, ilk yarıya rağmen ikinci devrede dağıldıklarını ve hayal kırıklığı yaşadıklarını söyledi. Fransız savunmacı, Torino'daki rövanşta ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

HABER MERKEZİ18 Şubat 2026 Çarşamba 01:37 - Güncelleme:
Pierre Kalulu: Bu atmosferde on kişi oynamak kolay değil
ABONE OL

Juventus'un Galatasaray'a 5-2 yenildiği maçın ardından Pierre Kalulu açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Pierre Kalulu "İyi bir maç oynadığımızı söyleyemem. İlk yarıyı önde bitirmemize rağmen, ikinci yarı bizim için kötü geçti. Hayal kırıklığına uğradık. Bu atmosferde on kişi oynamak kolay değil." dedi.

Rövanşla ilgili konuşan Kalulu "Takım olarak iyi hazırlanmıştık. Eksiklerimize ve sakatlıklarımıza rağmen elimizden geleni yaptık. Galatasaray, bu maçta iyi futbol oynadı. Torino'daki rövanş maçında elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Ailecek markete dadandılar, 3 aylık vurgun yaptılar: 1,5 milyona yakın soygun yaptılar

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.