Pierre Kalulu: Bu atmosferde on kişi oynamak kolay değil

Juventus'un Galatasaray'a 5-2 yenildiği maçın ardından Pierre Kalulu açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Pierre Kalulu "İyi bir maç oynadığımızı söyleyemem. İlk yarıyı önde bitirmemize rağmen, ikinci yarı bizim için kötü geçti. Hayal kırıklığına uğradık. Bu atmosferde on kişi oynamak kolay değil." dedi.

Rövanşla ilgili konuşan Kalulu "Takım olarak iyi hazırlanmıştık. Eksiklerimize ve sakatlıklarımıza rağmen elimizden geleni yaptık. Galatasaray, bu maçta iyi futbol oynadı. Torino'daki rövanş maçında elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.