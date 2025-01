Pierre Sage: Rekabet gücü oldukça yüksekti

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Olimpik Lyon'un teknik direktörü Pierre Sage, rekabet gücü yüksek bir maç oynadıklarını söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Sage, her iki takımın da ortaya iyi bir oyun koyduğunu belirtti.

Fenerbahçe'ye karşı ekstra savunma yapmadıklarını dile getiren Fransız teknik adam, "Her iki takım da ortaya iyi bir oyun koydu. Rekabet gücü oldukça yüksekti. Her zaman oynadığımız gibi oynadık, bir değişiklik yoktu. Her zaman kazanmak için oynuyoruz. Hücum odaklı oynamayı gözettik. Ligimizdeki son 2 maça göre daha makul oynadık. Daha dikkatli oynayan bir rakibimiz vardı. Ortaya onlara uygun bir oyun koyduk." diye konuştu.

Maç içerisinde ellerinden geleni yaptıklarını anlatan Sage, şunları kaydetti:

"Sahada profesyonel oyuncular vardı. Birbirleriyle ilişkilerini iyi buldum, pozitifti. Ben de maçı elimden geldiğince yönetmeye çalıştım. Birkaç fırsat yakaladık, değerlendirmeye çalıştık. Mücadeleden dolayı çok fazla kart görüldü. Kolay bir maç değildi."

Sage, Kumbedi'nin Szymanski ile arasında yaşanan pozisyonda ise kasten bir harekette bulunmadığını sözlerine ekledi.