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Spor

Pierre Sage: Zaha, Beşiktaş maçında sahada olabilir

Perşembe günü sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek olan Fransız ekibi Lyon'un teknik direktörü Pierre Sage basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

23 Ekim 2024 Çarşamba 17:44 - Güncelleme:
Pierre Sage: Zaha, Beşiktaş maçında sahada olabilir
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UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında perşembe günü Beşiktaş'ı konuk edecek Fransa temsilcisi Olimpik Lyon'un teknik direktörü Pierre Sage, topa daha fazla sahip olarak hücum ağırlıklı oynamaları gerektiğini söyledi.

Sage, Groupama Stadı'nın yanında yer alan antrenman tesislerinde gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İki takımın hücum yönünden benzer özelliklere sahip olduğunu belirten Fransız teknik adam, "Topa daha fazla sahip olmalıyız. Hücum ağırlıklı oynamalıyız. Beşiktaş'ın topa daha az sahip olmasını sağlamalıyız. İnsanların buradan memnun ayrılacağı bir maç olacak." ifadelerini kullandı.

"HER MAÇ BİZİM İÇİN KIYMETLİ"

Tüm kulvarlarda oynadıkları son 5 maçı kazandıklarının hatırlatılması üzerine Pierre Sage, "Bir takım kurduğunuz zaman her kulvarda hedefleriniz vardır. Her maç bizim için kıymetli. Bu ritimde ilerleyip kazanmaya devam etmek istiyoruz." diye konuştu.

WILFRIED ZAHA AÇIKLAMASI

Galatasaray'dan transfer edilen Wilfried Zaha'nın son durumuyla ilgili bir soruyu Sage, "Zaha, yavaş yavaş takıma adapte oldu. Oynamak için hazır. Maçta forma giyme ihtimali yüksek." şeklinde yanıtladı.

Pierre Sage, Beşiktaş karşısında Mahamadou Diawara'nın forma giyemeyeceğini kaydetti.

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