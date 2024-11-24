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Spor

Pierre Sage'den Cherki ve Fofana açıklaması

Son dönemde mali sorunlar yaşayan Lyon'un deneyimli teknik direktörü Pierre Sage takımın iki yıldız ismi Cherki ve Fofana hakkında açıklamalarda bulundu.

24 Kasım 2024 Pazar 14:07 - Güncelleme:
Pierre Sage'den Cherki ve Fofana açıklaması
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Lyon Teknik Direktörü Pierre Sage, Reims maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Fransa'da büyük bir mali krizle karşı karşıya kalan Lyon'da takımın önemli isimlerinin devre arasında ayrılabileceği gündeme gelirken bu isimler arasında Rayan Cherki ve Malick Fofana'nın da adı yer aldı.

TEKNİK DİREKTÖRDEN AÇIKLAMA

Lyon'un hocası Sage, Reims maçının ardından yaptığı açıklamada Cherki ve Fofana'nın devre arasında takımdan ayrılmayacağını söyledi.

Sage, iki isim için gelen, "Devre arasında takımda kalacaklar mı?" sorusuna, "Bence kalacaklar. Öyle düşünüyorum." diye cevap verdi.

Lyon forması giyen Rayan Cherki için özellikle son dönemde Liverpool iddiaları gündeme gelmişti.

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