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Spor

Pierre Webo: O gece uyumak için doktordan yardım istedim

Şampiyonlar Ligi'nde PSG'ye karşı Fransa'da oynanan maçta 4. hakemin ırkçı sözlerine maruz kalan Medipol Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo o gece hissettiklerini paylaştı.

AA11 Aralık 2020 Cuma 22:29 - Güncelleme: 11 Aralık 2020 Cuma 22:29
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Paris Saint Germain'e karşı deplasmanda oynadıkları UEFA Şampiyonlar Ligi maçında dördüncü hakemin ırkçı söylemine maruz kalan Medipol Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo, 8 Aralık 2020 tarihinin futbolda ırkçılıkla mücadele için milat olacağını söyledi.

"YARDIM İSTEDİM"

Kamerunlu eski futbolcu, İngiliz yayın kurumu BBC'ye yaptığı açıklamada, Rumen hakem Sebastian Coltescu'nun kendisine ismi yerine ten rengiyle hitap ettiği an hem öfkeli hem de üzgün hissettiğini belirterek, "O gece uyumak için doktordan yardım istedim. Olayın ardından kariyerimin en zor günlerini geçirdim." diye konuştu.

Olay sonrası iki takımın da sahayı terk etmesinin unutulmayacağını belirten 38 yaşındaki antrenör, "Bundan sonra 8 Aralık öncesi ve sonrası olacak. Maçı durduracak kişinin hakem değil, oyuncular olduğunu gösterdik." ifadelerini kullandı.

Aktif kariyerinde Türk kulüplerinin yanı sıra İspanya'da Osasuna ve Mallorca formalarını da giyen Webo, yalnızca bu olayla hatırlanmak istemediğini de sözlerine ekledi.

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