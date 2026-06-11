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Spor

Pierre Webo Türkiye'ye geri dönüyor

Futbolculuğu döneminde başta Fenerbahçe olmak üzere Süper Lig'de çeşitli takımlarda forma giyen Pierre Webo'nun, Süper Lig ve alt lig kulüplerinden teknik direktörlük teklifi aldığı öğrenildi.

IHA11 Haziran 2026 Perşembe 10:39 - Güncelleme:
Pierre Webo Türkiye'ye geri dönüyor
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Türk futbolunun yakından tanıdığı isimlerden Pierre Webo, teknik direktörlük kariyerinde yeni bir döneme hazırlanıyor. Kamerunlu çalıştırıcının Türkiye'ye dönüşü için Süper Lig ve alt liglerden birçok kulübün ilgisinin bulunduğu öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, başta Gaziantep FK ve Eyüpspor olmak üzere çeşitli Süper Lig, 1. Lig ve alt lig ekipleri, Pierre Webo ile çalışma fikrine olumlu yaklaşıyor. Yeni oluşturduğu teknik ekibiyle birlikte göreve başlamaya hazırlanan Webo'nun, bir takımın teknik direktörlüğünü üstlenebileceği ifade edildi.

Öte yandan Fenerbahçe'de yaşanan başkanlık sürecinin de Webo'nun kariyer planlamasında etkili olduğu belirtildi. Sarı-lacivertli kulüpte ilerleyen dönemde oluşabilecek olası yapılanmalarda Kamerunlu teknik adamın görev alabileceği kaydedildi. Özellikle Aykut Kocaman'ın dahil olacağı muhtemel bir sportif yapılanmada, Webo'nun teknik ekipte değerlendirilme ihtimalinin bulunduğu öne sürüldü.

Pierre Webo'nun kısa süre içerisinde resmi görüşmelere başlamasının beklendiği bildirildi.

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