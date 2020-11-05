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Spor

Pınar Karşıyaka - Fortitudo Bologna maçı koronavirüs nedeniyle ertelendi

Toplam 6 oyuncusunun Kovid-19 testi pozitif çıkan Pınar Karşıyaka'nın ING Basketbol Ligi'ndeki müsabakası gibi FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 10 Kasım Salı günü İtalya'nın Fortitudo Bologna takımıyla oynayacağı maç da ertelendi.

AA05 Kasım 2020 Perşembe 20:20 - Güncelleme: 05 Kasım 2020 Perşembe 20:20
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Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, bugün oyuncular ve idari kadro için Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda sağlık ekipleri tarafından Kovid-19 testi yapıldığı belirtildi. Testlerin ardından 6 oyuncu ve 1 teknik ekip personelinin testlerinin pozitif sonuçlandığı, tüm oyuncuların ve personelin izolasyon ve tedavi sürecinin başlandığı bildirildi.

Pınar Karşıyaka'nın ING Basketbol Süper Ligi'nde 7 Kasım Cumartesi günü yapacağı Bahçeşehir Koleji maçı Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından ertelenmişti.

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