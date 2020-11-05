Pınar Karşıyaka - Fortitudo Bologna maçı koronavirüs nedeniyle ertelendi

AA 05 Kasım 2020 Perşembe 20:20 - Güncelleme: 05 Kasım 2020 Perşembe 20:20

Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, bugün oyuncular ve idari kadro için Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda sağlık ekipleri tarafından Kovid-19 testi yapıldığı belirtildi. Testlerin ardından 6 oyuncu ve 1 teknik ekip personelinin testlerinin pozitif sonuçlandığı, tüm oyuncuların ve personelin izolasyon ve tedavi sürecinin başlandığı bildirildi.

Pınar Karşıyaka'nın ING Basketbol Süper Ligi'nde 7 Kasım Cumartesi günü yapacağı Bahçeşehir Koleji maçı Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından ertelenmişti.