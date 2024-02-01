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Spor

Pınar Karşıyaka, Avrupa'da yine kayıp

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde İsrail ekibi Hapoel Jerusalem'e 83-74 kaybeden P. Karşıyaka, Son 16 Turu K Grubu'ndaki ikinci maçında da galibiyetle tanışmayı başaramadı.

IHA1 Şubat 2024 Perşembe 11:21 - Güncelleme:
Pınar Karşıyaka, Avrupa'da yine kayıp
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P. Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu K Grubu ikinci maçında İsrail ekibi, ekibi Hapoel Jerusalem ile karşı karşıya geldi. İsrail'deki savaş nedeniyle Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da oynanan müsabakayı yeşil-kırmızılı ekip, 83-74 kaybetti. Bu sonuçla P. Karşıyaka, gruptaki ikinci maçında da galibiyetle tanışmayı başaramadı.

Karşılaşmaya dair açıklamalarda bulunan P. Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, "Rakibimizi kutluyorum, çok atletik bir takıma sahipler ve çok sert oynadılar. Biz de iyi oynadık aslında ama ilk yarıda özellikle defansta tereddüt ederek oynadık ve çok fazla hata yaptık. Ancak ikinci yarıda onları durdurmayı başardık ve sert defansla maçı yakaladık. Son çeyrekte farkı bire düşürdük, kazanabilecek yere getirdik. Maçın ikinci yarısında defansta elimizden gelen bütün mücadeleyi verdik ancak yetmedi. Önümüzde grubumuzda oynayacağımız 4 maç daha var. Her şeyi yapabilecek bir takımız. Sonuna kadar mücadele edip ilk ikide yer almak için mücadele edeceğiz" diye konuştu.

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