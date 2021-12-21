Pınar Karşıyaka, Avrupa'da kader sınavında

DHA 21 Aralık 2021 Salı 11:45 - Güncelleme: 21 Aralık 2021 Salı 11:45

Arena Ostrow'daki karşılaşma saat 22.30'da başlayacak. Özel uçakla Polonya'ya giden Karşıyaka'da ameliyat olan Semih Erden ve Roll'ün sakatlıkları sürerken, 2 maçtır forma giymeyen Blackmon'un durumu ise belirsiz. Geçen sezon final oynayıp kupayı ıskaladığı, bu yıl şampiyonluk hedeflediği FIBA Şampiyonlar Ligi'nde sezona 2 galibiyetle başlayan Karşıyaka, ardından üst üste 3 yenilgiyle liderlik şansını kaybederken, gruptan çıkma ihtimalini de riske attı.

Son maçlar öncesi Baxi Manresa'nın liderlik ile son 16'ya kalmayı, Hapoel Jerusalem'in de Play-In oynamayı garantilediği grupta Avrupa'da yoluna devam edecek üçüncü takım bu randevuyla belli olacak. 2 galibiyeti bulunan Karşıyaka, 1 galibiyetle son sıradaki rakibini deplasmanda yenerse adını Play-In'e yazdıracak. Ege temsilcisi, ilk maçta 3 sayı farkla 80-77 yendiği rakibine 3 veya daha farklı sayıyla mağlup olursa Avrupa'ya erken havlu atacak. Temsilcimiz 2 veya 1 sayı farkla yenilirse ise 28 Aralık'ta Baxi Manresa ile 2 galibiyeti olan Hapoel arasında oynanacak maçın skorunu bekleyecek. Karşıyaka 3'ten az sayı farkıyla yenilirse Hapoel'in son maçını kazanması gerekecek.