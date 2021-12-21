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Spor

Pınar Karşıyaka, Avrupa'da kader sınavında

FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Pınar Karşıyaka, yarın Avrupa'da yoluna devam edip etmeyeceğinin belli olacağı son grup maçında Polonya'da Stal Ostrow'a konuk olacak.

DHA21 Aralık 2021 Salı 11:45 - Güncelleme: 21 Aralık 2021 Salı 11:45
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Arena Ostrow'daki karşılaşma saat 22.30'da başlayacak. Özel uçakla Polonya'ya giden Karşıyaka'da ameliyat olan Semih Erden ve Roll'ün sakatlıkları sürerken, 2 maçtır forma giymeyen Blackmon'un durumu ise belirsiz. Geçen sezon final oynayıp kupayı ıskaladığı, bu yıl şampiyonluk hedeflediği FIBA Şampiyonlar Ligi'nde sezona 2 galibiyetle başlayan Karşıyaka, ardından üst üste 3 yenilgiyle liderlik şansını kaybederken, gruptan çıkma ihtimalini de riske attı.

Son maçlar öncesi Baxi Manresa'nın liderlik ile son 16'ya kalmayı, Hapoel Jerusalem'in de Play-In oynamayı garantilediği grupta Avrupa'da yoluna devam edecek üçüncü takım bu randevuyla belli olacak. 2 galibiyeti bulunan Karşıyaka, 1 galibiyetle son sıradaki rakibini deplasmanda yenerse adını Play-In'e yazdıracak. Ege temsilcisi, ilk maçta 3 sayı farkla 80-77 yendiği rakibine 3 veya daha farklı sayıyla mağlup olursa Avrupa'ya erken havlu atacak. Temsilcimiz 2 veya 1 sayı farkla yenilirse ise 28 Aralık'ta Baxi Manresa ile 2 galibiyeti olan Hapoel arasında oynanacak maçın skorunu bekleyecek. Karşıyaka 3'ten az sayı farkıyla yenilirse Hapoel'in son maçını kazanması gerekecek.

  • Pınar Karşıyaka
  • FIBA Şampiyonlar Ligi
  • Stal Ostrow

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