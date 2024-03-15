Pınar Karşıyaka, Bodrum Spor deplasmanında

P. Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında yarın Bodrum Spor'a konuk olacak. Menteşe Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 18.00'de başlayacak. Karşılaşma öncesinde konuk ekip P. Karşıyaka, 15 galibiyet, 7 mağlubiyetle puan tablosunda 4. sırada yer alırken, ev sahibi Bodrum Spor ise 7 galibiyet, 15 mağlubiyetle 14. basamakta bulunuyor. Yeşil-kırmızılılar, rakibini yenerek zirveye yaklaşmayı planlarken, Bodrum Spor ise yeşil-kırmızılı ekibi mağlup ederek alt sıralardan kurtulmak istiyor.

P. Karşıyaka'nın ev sahipliğinde oynanan sezonun ilk devresindeki müsabakayı yeşil-kırmızılılar, 90-82 kazanmayı başarmıştı.

Öte yandan bu zorlu müsabakayı Yener Yılmaz, Orhan Çağrı Hekimoğlu ve Nazlı Çisil Güngör hakem üçlüsü yönetecek.