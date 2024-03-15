İSTANBUL 11°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Mart 2024 Cuma / 6 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2197
  • EURO
    35,1055
  • ALTIN
    2244.92
  • BIST100
    8866.92
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Pınar Karşıyaka, Bodrum Spor deplasmanında
Spor

Pınar Karşıyaka, Bodrum Spor deplasmanında

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında P. Karşıyaka, yarın Bodrum Spor'a konuk olacak. Menteşe Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 18.00'de başlayacak.

IHA15 Mart 2024 Cuma 13:36 - Güncelleme:
Pınar Karşıyaka, Bodrum Spor deplasmanında
ABONE OL

P. Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında yarın Bodrum Spor'a konuk olacak. Menteşe Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 18.00'de başlayacak. Karşılaşma öncesinde konuk ekip P. Karşıyaka, 15 galibiyet, 7 mağlubiyetle puan tablosunda 4. sırada yer alırken, ev sahibi Bodrum Spor ise 7 galibiyet, 15 mağlubiyetle 14. basamakta bulunuyor. Yeşil-kırmızılılar, rakibini yenerek zirveye yaklaşmayı planlarken, Bodrum Spor ise yeşil-kırmızılı ekibi mağlup ederek alt sıralardan kurtulmak istiyor.

P. Karşıyaka'nın ev sahipliğinde oynanan sezonun ilk devresindeki müsabakayı yeşil-kırmızılılar, 90-82 kazanmayı başarmıştı.

Öte yandan bu zorlu müsabakayı Yener Yılmaz, Orhan Çağrı Hekimoğlu ve Nazlı Çisil Güngör hakem üçlüsü yönetecek.

  • pınar karşıyaka
  • bodrum spor
  • türkiye sigorta basketbol süper ligi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.