İSTANBUL 19°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Aralık 2022 Cumartesi / 24 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6529
  • EURO
    19,7735
  • ALTIN
    1074.86
  • BIST100
    5214.29
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Pınar Karşıyaka deplasmanda Darüşşafaka'yı yendi
Spor

Pınar Karşıyaka deplasmanda Darüşşafaka'yı yendi

Pınar Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. hafta mücadelesinde deplasmanda konuğu olduğu Darüşşafaka'yı 87-71 mağlup etti.

AA17 Aralık 2022 Cumartesi 21:56 - Güncelleme:
Pınar Karşıyaka deplasmanda Darüşşafaka'yı yendi
ABONE OL

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Pınar Karşıyaka, deplasmanda Darüşşafaka'yı 87-71 yendi.

Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 23-16 önde bitiren Pınar Karşıyaka, devre arasına 50-31 üstün gitti.

Ev sahibi ekip, ikinci yarıda farkı kapatmaya çalışsa da skora ortak olamadı. Üçüncü çeyreği 61-49 önde tamamlayan konuk takım, mücadeleden 87-71 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Pınar Karşıyaka 7. galibiyetini aldı, Darüşşafaka ise 4. yenilgisini yaşadı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.