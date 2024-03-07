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Spor

Pınar Karşıyaka deplasmanda kayıp!

Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu K Grubu'nda Pınar Karşıyaka, deplasmanda Yunanistan temsilcisi Peristeri'ye 76-73 yenildi.

AA7 Mart 2024 Perşembe 00:16 - Güncelleme:
Pınar Karşıyaka deplasmanda kayıp!
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Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu K Grubu'nun 4. haftasında Pınar Karşıyaka, deplasmanda Yunanistan temsilcisi Peristeri'ye 76-73 mağlup oldu.

Bu sonuçla Peristeri, grupta ilk galibiyetini aldı. Pınar Karşıyaka ise 3. yenilgisini yaşadı.

Peristeri kentindeki Andreas Papandreou Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodu, ev sahibi takımın 20-19 üstünlüğüyle tamamlandı.İkinci çeyrekte daha etkili olan Pınar Karşıyaka, soyunma odasına 39-33 önde gitti.

Peristeri, üçüncü periyotta farkı azaltmasına rağmen son çeyreğe Pınar Karşıyaka'nın 50-49 üstünlüğüyle girildi. Dördüncü periyodun ilk bölümü İzmir temsilcisinin üstünlüğüyle geçti. Kalan bölümde öne geçen ve skor üstünlüğünü koruyan Peristeri, karşılaşmadan 76-73 galip ayrıldı.

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