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Spor

Pınar Karşıyaka deplasmanda rahat kazandı

Pınar Karşıyaka, ING Basketbol Süper Ligi 14. haftanın erteleme maçında deplasmanda Büyükçekmece Basketbol'u 92-78 yendi.

5 Ocak 2022 Çarşamba 21:52 - Güncelleme: 5 Ocak 2022 Çarşamba 21:52
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ING Basketbol Süper Ligi 14. hafta erteleme maçında Pınar Karşıyaka, deplasmanda Büyükçekmece Basketbol'u 92-78 mağlup etti.

SALON: Gazanfer Bilge

HAKEMLER: Aytuğ Ekti, Ahmet Tatlıcı, Sinem Tetik

BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL: White, Crawford 18, Deniz Kılıçlı 9, Bruinsma 16, Mustafa Kurtuldum 2, Can Kurt, Enes Berkay Taşkıran 14, Yesukan Onar, Herun 10, Kadir Bayram 3, Caner Erdeniz 6

PINAR KARŞIYAKA: Yunus Emre Sonsırma 22, Burak Can Yıldızlı 7, Tyus 7, Colson 19, Taylor 2, Ali Efe Barış 3, Blackmon 9, Berkan Durmaz 14, Mahir Ağva 9, Can Korkmaz

1. PERİYOT: 18-24

DEVRE: 39-48

3. PERİYOT: 55-73

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