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Spor

Pınar Karşıyaka deplasmanda Tenerife'ye konuk olacak

Basketbol Şampiyonlar Ligi K Grubu 5. hafta mücadelesinde Pınar Karşıyaka, deplasmanda Lenovo Tenerife ile karşı karşıya gelecek.

AA12 Mart 2024 Salı 10:11 - Güncelleme:
Pınar Karşıyaka deplasmanda Tenerife'ye konuk olacak
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Pınar Karşıyaka, Basketbol Şampiyonlar Ligi K Grubu 5. hafta mücadelesinde yarın deplasmanda İspanyol ekibi Lenovo Tenerife ile karşılaşacak.

Tenerife Adası'ndaki Santiago Martin Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak. Grupta 1 galibiyete sahip yeşil-kırmızılı ekip, averajla 3. sırada bulunurken, 3 galibiyetli Lenovo Tenerife ise averajla 2. durumda yer alıyor.

Avrupa kupalarında deplasmanda 12 maçtır kazanamayan Pınar Karşıyaka'nın yarınki maçı kaybetmesi halinde gruptan çıkma şansı kalmayacak.

Grubun diğer maçında İsrail ekibi Hapoel Bank Yahav, Yunanistan'dan Peristeri ile Macaristan'da karşılaşacak.

AVRUPA'DA 269. KARŞILAŞMA

Avrupa kupalarında 269. maçına çıkacak Pınar Karşıyaka, geride kalan müsabakalarda 141 galibiyet, 125 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

Bu karşılaşmalarda 21 bin 363 sayı atan yeşil-kırmızılı ekip, potasında 20 bin 840 sayı gördü.

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