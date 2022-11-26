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Spor

Pınar Karşıyaka evinde rahat kazandı

Pınar Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 8. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Yukatel Merkezefendi Belediyesi'ni 92-76 mağlup etti.

AA26 Kasım 2022 Cumartesi 20:54 - Güncelleme:
Pınar Karşıyaka evinde rahat kazandı
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 8. haftasında Pınar Karşıyaka, Yukatel Merkezefendi Belediyesi'ni 92-76 yendi.

Pınar Karşıyaka, 3 maç aradan sonra sahadan galibiyetle ayrılırken, Denizli temsilcisi 3 müsabakanın ardından yenilgiye engel olamadı.

Karşılaşmaya daha etkili başlayan Pınar Karşıyaka, 6. dakika içinde Kuzminskas'ın smaç basketiyle farkı 10 sayıya kadar çıkardı: 15-5. Üstünlüğünü sürdüren ev sahibi ekip periyodu 11 sayı farkla 22-11 üstün bitirdi.

İkinci periyodun başında aradaki farkı azaltan rakibi karşısında 15. dakikayı 32-27 önde geçen Pınar Karşıyaka, bitime 2 dakika kala farkı 15 sayıya yükseltti: 45-30. Ev sahibi ekip soyunma odasın 50-36 önde gitti.

Üçüncü periyodun ilk 5 dakikalık bölümünde farkı 20 sayıya (58-38) çıkaran Pınar Karşıyaka, periyodu 72-51 üstün tamamladı.

Son periyotta üstünlüğünü sürdüren ev sahibi ekip, 35. dakikasını 77-66 önde geçtiği müsabakadan 92-76 galip ayrıldı.

SALON: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

HAKEMLER: Kerem Baki, Musa Kazım Çetin, Berk Kurtulmuş

PINAR KARŞIYAKA: Kenan Sipahi 6, Angola 16, Kuzminskas 25, Vitto Brown 11, Delgado 16, McCollum 10, Berkan Durmaz, Thomas Akyazılı 2, Duşan Cantekin 1, Efe Ergi Tırpancı 2, Mert Celep 3

YUKATEL MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ: Harrison 19, Von Heidegger 6, Rogkavopoulos 16, Gielo, Hamilton 15, Arca Tülüoğlu 3, Altan Erol 6, Ayberk Olmaz 5, Muhammed Doğan Şenli 6

1. PERİYOT: 22-11

DEVRE: 50-36

3. PERİYOT: 72-51

DİSKALİFİYELER: 28.53 Thomas Akyazılı (Pınar Karşıyaka), 28.53 Ayberk Olmaz (Yukatel Merkezefendi Belediyesi)

  • pınar karşıyaka
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