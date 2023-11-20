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Spor

Pınar Karşıyaka evinde sürprize yer vermedi!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka, Çağdaş Bodrumspor'u konuk etti. Ev sahibi takım, karşılaşmayı 90-82 kazandı.

AA20 Kasım 2023 Pazartesi 23:05 - Güncelleme:
Pınar Karşıyaka evinde sürprize yer vermedi!
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 8. hafta kapanış maçında Pınar Karşıyaka, Çağdaş Bodrumspor'u 90-82 yendi.

Müsabakaya 7-0'lık seriyle başlayan Pınar Karşıyaka, 5. dakikayı 12-7 önde geçti. Kenan Sipahi ve McCollum'la farkı 8 sayıya (18-10) çıkaran Pınar Karşıyaka, Moore ve Alibegovic'in basketlerine rağmen periyodu 22-18 üstün tamamladı.

İkinci periyotta Pınar Karşıyaka, 14. dakikada farkı 10 sayıya (32-22) çıkarmasına rağmen farkın daha fazla açılmasına izin vermeyen konuk ekip, periyodun bitimine 2 dakika kala Artis'in basketiyle farkı 1 sayıya indirdi: 38-37. Ev sahibi takım, soyunma odasına 44-42 önde gitti.

Üçüncü periyodun başında 44-44 eşitliği sağlayan Çağdaş Bodrumspor, 22. dakikada Artis'in 3 sayılık basketiyle 50-49 üstünlük kurdu. Yeşil-kırmızılı ekip, Martin ve Carey'le tekrar öne geçmesine rağmen konuk ekip periyodu 68-67 üstün tamamladı.

Dördüncü periyotta tekrar öne geçen Pınar Karşıyaka, son 5 dakikaya Hilliard'ın basketiyle 76-75 üstün girdi. 37'nci dakikada 80-80 eşitliğin sağlandığı müsabakanın son bölümünde daha etkili olan Pınar Karşıyaka, rakibini 90-82 mağlup etti.

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