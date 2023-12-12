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Spor

Pınar Karşıyaka, EWE Baskets Oldenburg'a konuk olacak

Basketbol Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Pınar Karşıyaka, EWE Baskets Oldenburg'a karşı sahne alacak. Yarın akşam oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak.

AA12 Aralık 2023 Salı 10:16 - Güncelleme:
Pınar Karşıyaka, EWE Baskets Oldenburg'a konuk olacak
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Basketbol Şampiyonlar Ligi E Grubu 5. hafta mücadelesinde Pınar Karşıyaka, yarın Almanya'da EWE Baskets Oldenburg takımıyla karşılaşacak.

EWE Arena'daki karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak.

Pınar Karşıyaka, grupta 7 puan ve averajla Fransız ekibi SIG Strasbourg'un önünde lider durumda bulunuyor.

E Grubu'nun diğer maçında bugün Belçika temsilcisi Filou Oostende, SIG Strasbourg'u konuk edecek.

AVRUPA'DA 260. KARŞILAŞMA

Avrupa kupalarında 260. maçına çıkacak Pınar Karşıyaka, geride kalan müsabakalarda 138 galibiyet, 119 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

Bu müsabakalarda 20 bin 614 sayı atan yeşil-kırmızılı ekip, potasında 20 bin 71 sayı gördü.

  • EWE Baskets Oldenburg
  • Pınar Karşıyaka
  • Basketbol Şampiyonlar Ligi

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