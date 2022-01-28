Pınar Karşıyaka-Frutti Extra Bursaspor maçına koronavirüs engeli

AA 28 Ocak 2022 Cuma 19:35 - Güncelleme: 28 Ocak 2022 Cuma 19:35

ING Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında yarın oynanması planlanan Pınar Karşıyaka ile Frutti Extra Bursaspor maçı Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi.

Pınar Karşıyaka'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, takımda 6'dan fazla Kovid-19 pozitif durumda sporcu bulunduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Pınar Karşıyaka'mız ile Frutti Extra Bursaspor arasında yarın deplasmanda oynanması planlanan ING Basketbol Süper Ligi 19'uncu hafta karşılaşması, takımımızda 6'dan fazla Kovid-19 pozitif durumda sporcu bulunması sebebiyle Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından ileri bir tarihe ertelenmiştir. "