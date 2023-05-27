Pınar Karşıyaka, Frutti Extra Bursaspor mağlup ederek seride öne geçti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında normal süresi 80-80 biten karşılaşmada Frutti Extra Bursaspor'u uzatma bölümü sonunda 91-83 mağlup eden Pınar Karşıyaka, seride 1-0 öne geçti.

İki galibiyete ulaşan takımın yarı finale çıkacağı eşleşmede ikinci karşılaşma, 30 Mayıs Salı günü Bursa'da, gerekirse son maç 1 Haziran Perşembe günü İzmir'de oynanacak.

Müsabakaya Delgado ve Vitto Brown'un basketleriyle 8-0'lık seriyle başlayan Pınar Karşıyaka, 5. dakikayı 11-5 önde geçti. Üstünlüğünü koruyan ev sahibi ekip, ilk periyodu 10 sayı farkla 19-9 önde tamamladı.

İkinci periyodun başında farkı 14 sayıya (25-11) çıkaran Pınar Karşıyaka, Angola ve Delgado'nun basketleriyle ilk yarının son 3 dakikasına 17 sayı farkla 38-21 üstün girdi. Ev sahibi ekip, soyunma odasına 41-31 önde gitti.

Her iki takımın da basketler ürettiği üçüncü periyodun ilk 5 dakikasını 48-38 üstün geçen Pınar Karşıyaka, Yiğitcan'ın sayılarına rağmen McCollum'la aradaki farkı korumayı başardı. Ev sahibi ekip, periyodu 59-52 üstün bitirdi.

Dördüncü periyodun başında basket üretmekte zorlanmasına rağmen Yiğitcan, Clemmons ve Andrews'la sayılar bulan Frutti Extra Bursaspor, 37. dakika içinde Yiğitcan'ın basketiyle 71-70 üstünlük kurdu. Son dakikasına 76-76 eşitlikle girilen müsabakanın normal süresi 80-80 eşitlikle tamamlandı.

Uzatma bölümünde McCollum'un etkili oyunuyla üstünlüğü ele geçiren Pınar Karşıyaka, müsabakadan 91-83 galip ayrıldı.

Karşılaşma sırasında tribünlerden yapılan kötü tezahüratlar nedeniyle hakemler tarafından iki anons yaptırıldı.

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Kerem Baki, Serdar Ünal, Ziya Özorhon

Pınar Karşıyaka: Kenan Sipahi 5, Jaylon Brown 19, Angola 9, Vitto Brown 17, Delgado 11, McCollum 25, Berkan Durmaz 2, Thomas Akyazılı 2, Deniz Kılıçlı 1

Frutti Extra Bursaspor: Needham 4, Clemmons 18, Onuralp Bitim 4, Dudzinski 10, Auguste 4, Yiğitcan Saybir 22, Mithat Can Özalp, Ömer Utku Al 5, Andrews 16, Mehmet Nihat Atalan

1. Periyot: 19-9

Devre: 41-31

3. Periyot: 59-52

Normal süre: 80-80

Beş faulle oyundan çıkanlar: 33.58 Needham, 36.33 Auguste, 38.24 Dudzinski, 39.47 Yiğitcan Saybir (Frutti Extra Bursaspor), 40.10 Berkan Durmaz (Pınar Karşıyaka)