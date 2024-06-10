Pınar Karşıyaka, Furkan Haltalı ile yolların ayrıldığını duyurdu

Basketbol Süper Ligi'ni 4. sırada bitirerek play-off yarı finaline kadar yükselen P. Karşıyaka, A. Efes'e diş geçiremeyince 2023-2024 sezonunu yarı final etabında tamamlamayı başardı. Böylece yeşil-kırmızılı yönetim ara vermeden transfer çalışmalarına başlarken, ayrılıklar da belli olmaya başladı. P. Karşıyaka, ilk olarak geçtiğimiz sezon takıma katılan 21 yaşındaki pivot oyuncu Furkan Haltalı ile yollarının ayrıldığını resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "2023-2024 sezonunda kadromuzda yer alan Furkan Haltalı'ya P. Karşıyaka'mıza verdiği katkıdan dolayı teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde başarılar dileriz. Yollarımızın bir gün tekrar kesişmesi dileğiyle" ifadelerine yer verildi.